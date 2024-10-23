Озимый лук — это общее название для зимнего овоща, который достаточно вынослив, чтобы пережить зиму, даже в северном климате.

Озимый лук высаживают осенью и оставляют в земле на зиму, когда температура снова повышается, он возобновляет рост, пока его не соберут весной.

Продолжайте читать, чтобы узнать о преимуществах выращивания, а также когда и как нужно сажать озимый лук.

Озимый лук имеет несколько преимуществ. У него долгий вегетационный период , но в отличие от лука, посаженного весной, это в основном время без вмешательства садовода. Рост сорняков замедляется, поэтому пропалывать его практически не нужно.

Осенью осадки обычно более частые и обильные, поэтому поливать не нужно. С понижением температуры также становится меньше вредителей, которые могут атаковать лук.

В каталогах семян вы, скорее всего, найдете озимый лук, указанный как зимующий лук или лук для осенней или осенней посадки.

Так же, как и лук, который сажают весной, продолжительность дня является важным критерием при выборе подходящих сортов лука.

Озимый лук, как правило, является луком промежуточного или длинного дня.

Чем холоднее зимы, тем лучше вам придется утеплять озимый лук.

Сразу после посадки покройте участок с озимым луком слоем мульчи.

Снежный покров обеспечивает прекрасную изоляцию для растений озимого лука. В бесснежные зимы имейте запас мульчи и других материалов для дополнительного слоя изоляции.

Источник: thespruce.

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