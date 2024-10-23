Это довольно простой процесс для начинающих, чтобы вырастить апельсин дома на подоконнике - используйте стеклянную бутылку, бумажное полотенце, водопроводную воду, контейнер и почву.

Материалы, необходимые для выращивания апельсинов дома на подоконнике:

Апельсины

Бутылка

Бумажное полотенце

Вода

Контейнер или горшок

Обычная почва (компостная смесь)

Как вырастить апельсин дома на подоконнике?

Выбор, извлечение и очистка семян апельсина.

Возьмите свежие апельсины и убедитесь, что они полны сока. Лучший способ найти семена — выжать их. После выбора апельсина следующим процессом будет извлечение семян, разрежьте апельсин пополам и выберите семена.

Семена апельсина на бумажной салфетке.

Теперь добавляем все семена на бумажные полотенца и распыляем воду, не переусердствуйте. Это может привести к прорастанию семян.

Процесс проращивания семян апельсина в бутылке. Аккуратно сложите бумажное полотенце и распылите на него воду. Аккуратно вставьте бумажное полотенце в бутылку и запечатайте пробкой или куском дерева.

Бутылка без крышки через 7 дней. Откройте бутылку через неделю и удалите все семена апельсина с бумажного полотенца.

Разместите все семена апельсина в бутылку, добавляя обычную почву, смешанную с компостом, затем разрыхлите почву для семян, добавьте семена и засыпьте почвой и немного полейте водой.

Источник: instructables.

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