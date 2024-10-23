Это довольно простой процесс для начинающих, чтобы вырастить апельсин дома на подоконнике - используйте стеклянную бутылку, бумажное полотенце, водопроводную воду, контейнер и почву.
Материалы, необходимые для выращивания апельсинов дома на подоконнике:
Апельсины
Бутылка
Бумажное полотенце
Вода
Контейнер или горшок
Обычная почва (компостная смесь)
Как вырастить апельсин дома на подоконнике?
Выбор, извлечение и очистка семян апельсина.
Возьмите свежие апельсины и убедитесь, что они полны сока. Лучший способ найти семена — выжать их. После выбора апельсина следующим процессом будет извлечение семян, разрежьте апельсин пополам и выберите семена.
Семена апельсина на бумажной салфетке.
Теперь добавляем все семена на бумажные полотенца и распыляем воду, не переусердствуйте. Это может привести к прорастанию семян.
Процесс проращивания семян апельсина в бутылке. Аккуратно сложите бумажное полотенце и распылите на него воду. Аккуратно вставьте бумажное полотенце в бутылку и запечатайте пробкой или куском дерева.
Бутылка без крышки через 7 дней. Откройте бутылку через неделю и удалите все семена апельсина с бумажного полотенца.
Разместите все семена апельсина в бутылку, добавляя обычную почву, смешанную с компостом, затем разрыхлите почву для семян, добавьте семена и засыпьте почвой и немного полейте водой.
Источник: instructables.
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