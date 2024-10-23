Укроп считается сложным в выращивании, но если вы обратите внимание на предпочтительные для него условия, вы сможете легко и успешно выращивать его на подоконнике.

Независимо от того, выращиваете вы укроп осенью или зимой, в этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию о том, как получить щедрый урожай.

Если вы решили выращивать укроп на подоконнике у себя дома, лучшим местом для него будет окно, выходящее на юг или запад.

Как и большинство других трав, выращивание укропа на подоконнике — процесс простой, понятный и не требующий специального оборудования.

Как вырастить укроп на подоконнике?

Используйте емкости подходящего размера.

Найдите высококачественную почву для рассады, которая соответствует вашим потребностям.

Убедитесь, что выбранный вами сорт семян подходит для выращивания в помещении.

Как вырастить укроп на подоконнике из семян?

Заполните выбранные контейнеры для укроп предварительно увлажненной почвой, слегка утрамбовывая ее, чтобы удалить любые большие воздушные карманы. Это предотвращает оседание почвы с течением времени.

Разбросайте семена укропа по поверхности почвы для рассады, а затем покройте их небольшим количеством почвы.

Поддерживайте почву в горшке на подоконнике слегка влажной, опрыскивая ее из пульверизатора, и поставьте контейнер с укропов в место, где его никто не потревожит, пока семена не прорастут.

Источник: herbsathome.

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