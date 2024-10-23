Независимо от того, выращиваете вы укроп осенью или зимой, в этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию о том, как получить щедрый урожай.

Если вы решили выращивать укроп на подоконнике у себя дома, лучшим местом для него будет окно, выходящее на юг или запад.

Как и большинство других трав, выращивание укропа на подоконнике — процесс простой, понятный и не требующий специального оборудования.

Как вырастить укроп на подоконнике?

Используйте емкости подходящего размера.

Найдите высококачественную почву для рассады, которая соответствует вашим потребностям.

укроп

Убедитесь, что выбранный вами сорт семян подходит для выращивания в помещении.

Как вырастить укроп на подоконнике из семян?

Заполните выбранные контейнеры для укроп предварительно увлажненной почвой, слегка утрамбовывая ее, чтобы удалить любые большие воздушные карманы. Это предотвращает оседание почвы с течением времени.

Разбросайте семена укропа по поверхности почвы для рассады, а затем покройте их небольшим количеством почвы.

Поддерживайте почву в горшке на подоконнике слегка влажной, опрыскивая ее из пульверизатора, и поставьте контейнер с укропов в место, где его никто не потревожит, пока семена не прорастут.

Источник: herbsathome.

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