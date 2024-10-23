Он подчеркнул, что задержание врачей и чиновников за коррупционные правонарушения вызывает большой резонанс, но при этом остается невидимой важная проблема.

Из-за коррупции в МСЭК и военно-врачебных комиссиях (ВЛК) люди с серьезными проблемами со здоровьем или тяжелыми диагнозами не получают необходимую помощь и могут быть призваны в армию.

Об этом написал военнослужащий Владимир Шередега ("Господин Шамиль") в Х.

Он подчеркнул, что задержание врачей и чиновников за коррупционные правонарушения вызывает большой резонанс, но при этом остается невидимой важная проблема, требующая внимания.

"Самую главную беду со всеми этими ВЛК и МСЭКами никто даже не будет пытаться решать, потому что ее даже не озвучивают. Всем действительно очень нравится этот весь экшн с красочными фотками разложенных долларов и тому подобного. Но мне не надоест повторять одно и то же. Главная с*ака не в том, что там что-то здоровым продают за деньги. А в том, что без денег не дают объективно больным", - заявил он.

Военнослужащий отметил, что люди постарше с проблемами со здоровьем не имеют возможности привлечь внимание общества к своим трудностям.

"Этого просто никто не видит, потому что на самом деле большинство калек у нас просто сидят дома и гниют, у них нет твиттора, нет возможностей, нет ничего", - написал "Господин Шамиль". Он также отметил, что после ранения на фронте получил от ВЛК статус неполной годности, что позволяет ему "служить" в органах ТЦК.

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