В Киеве произошел дерзкий случай ограбления военного автомобиля, во время которого злоумышленник угнал ценное оборудование и личные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители быстро разыскали похищенное имущество, которое мужчина пытался скрыть.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, которому грозит до восьми лет заключения.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы, где злоумышленник намеренно искал автомобили с ценностями. Он выбрал пикап Dodge Ram, разбил окно и забрал военное оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пульт управления беспилотником, компьютерную технику и документы владельца. Чтобы скрыть свои действия, вор положил похищенное имущество в сумку и оставил его у соседки.

Во время проведения срочных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли все ворованные вещи. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За воровство в особо крупных размерах мужчине грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что бывшая судья в Днепропетровской области получила 5 лет заключения за взятку.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ