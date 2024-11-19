Сергей стал оператором противотанковых ракетных комплексов и вместе с собратьями боролся на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.

Сергей Гаврилов — ветеран войны, проведший 13 месяцев на службе в 128 бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а в гражданской жизни он 18 лет пел в Днепровском академическом театре оперы и балета.

Своей историей он поделился с журналистами Общественного.

Незадолго до начала вторжения России Сергей уволился из театра и начал преподавать частные уроки музыки. Но с началом войны решил стать на защиту Украины. Несмотря на плохое зрение, он участвовал в боях на Харьковском, Донецком и Луганском направлениях.

Сергей активно поддерживает боевой дух своих собратьев, исполняя украинские песни во время визитов в военные. С начала полномасштабной войны до весны 2023 он остался военнослужащим 128 бригады ТрО. Петь Сергей начал в шесть лет и даже во время службы в армии был участником ансамбля. Позже он учился в академии, став оперным певцом и выступая на сцене театра в Днепре.

«Это психологически и физически очень тяжело. Хотя многие говорят: «Что там петь?» — это сложно, перед тобой оркестр, а в зале — зрители.

Из-за проблем со зрением Сергей пытался завершить театральную карьеру за несколько лет до начала войны. А 24 февраля 2022 г. он решил взять в руки оружие. Помнится, как в первый день войны пошел в военкомат: "У меня был урок с девушкой, которая сказала, что слышала, как над ее домом пролетала ракета. Я ответил: 'Наташка, я иду, так нельзя продолжать'."

Сергей стал оператором противотанковых ракетных комплексов и вместе с собратьями боролся на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Его позывной – Артист, ведь он постоянно пел: и зимой, копая окопы, и перед выходами на боевые задания. Также во время службы Сергей неожиданно стал руководителем церковного хора.

После 13 месяцев службы его уволили из-за проблем со здоровьем: зрение упало до -13 и -10. Сергей провел два месяца в больнице и недавно перенес операцию на виду. Сейчас он продолжает петь и преподавать частные уроки фортепиано, и его собратья обращаются к нему, чтобы научиться играть или петь.

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