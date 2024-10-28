В дальнейшем оказалось, что все установленные конструкции не соответствуют строительным нормам и были ненадлежащего качества без необходимой технической документации.

Генеральный директор больницы в Сарнах был отстранен после закупки некачественных окон на сумму 1,2 млн грн.

Об этом сообщила 22 октября прокуратура Ровенской области.

Его обвиняют в служебной халатности, что привело к значительным убыткам. По данным следствия, 60-летнее чиновник отвечает за восстановление больницы после ракетного удара, повредившего окна. Однако он заключил невыгодные контракты с поставщиками, продавшими окна низкого качества.

Осенью 2022 года из бюджета общества выплачивались средства на ремонт медицинского учреждения. По данным следствия, директор больницы не выполнил соответствующего контроля за выполнением работ и, без использования электронной системы закупок, подписал договора с двумя предпринимателями. Одним из них было продано 20 окон на 193 196 грн для прачечной, а другая поставщик продала 87 оконных рам и комплектующие на общую сумму 999 619 грн.

В дальнейшем оказалось, что все установленные конструкции не соответствуют строительным нормам и были ненадлежащего качества без необходимой технической документации.

По словам ZAXID.NET, Александр Нестеренко, 60-летний генеральный директор Сарненской центральной районной больницы. Его уже отстранили от должности и избрали меру пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям (ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Александр Нестеренко является кандидатом медицинских наук, председателем Ассоциации хирургов Ровенской области и был депутатом Ровенского областного совета от ВО «Батькивщина». До назначения на должность гендиректора он работал заместителем главврача Ровенской областной больницы.

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