Хозяйки раскрыли главное правило, как быстро и дешево вырастить шампиньоны в домашних условиях.

Для выращивания шампиньонов в домашних условиях самое главное — это найти правильный субстрат, на котором они будут расти, а также обеспечить постоянные условия.

Как вырастить шампиньоны в домашних условиях?

Шампиньонам требуется равномерная , теплая температура , а также довольно много влаги после того, как они появятся (когда споры окажутся на субстрате).

Место где-то вроде сарая или подвала может подойти для шампиньонов, или даже под раковиной, в зависимости от температуры вашего дома.

Поскольку шампиньоны не могут создавать пищу из света, субстрат, в котором они растут, должен обеспечивать их правильным набором питательных веществ.

К ним относятся сахар , крахмал , лигнин , жиры , белок и азот . Существует множество субстратов, которые использовались для успешного роста шампиньонов, и они варьируются от простых до сложных.

Некоторые шампиньоны лучше растут на определенном субстрате, и идеальные условия для каждого гриба будут разными. Вы можете купить споры шампиньонов у одной из многих компаний, которые их производят. Выберите надежную компанию с коротким сроком доставки, чтобы получить споры в их самом свежем виде.

Другие основы включают поддержание чистой среды шампиньонов, чтобы растущие грибы не загрязнялись, поддержание высокого уровня влажности (но без стоячей воды) и поддержание некоторого потока воздуха . Влажность можно поддерживать высокой, регулярно опрыскивая субстрат водой.

Источник: thegreenconspiracy.

Читайте также:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.