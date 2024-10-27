Их характеры и поведение могут влиять на ваше эмоциональное состояние, оставляя вас без сил.

Астрологи определили несколько знаков , которые могут быть опасны для вашего ментального здоровья и "подпитываться" вашей энергией.

Близнецы известны своей общительностью и умением находить подход к любому. Однако их навязчивая коммуникабельность может быстро измочить собеседников. Близнецы любят "small talk" и имеют огромный круг знакомых, но те, кто не любит долгих пустых разговоров, часто избегают повторных встреч с ними.

Скорпионы – очень противоречивые личности. Они могут увлеченно говорить о себе, но ожидают от других такой же откровенности. Их злопамятность и склонность навязывать свои правила могут истощать собеседников. Скорпион не просто делится своей точкой зрения, он стремится убедить вас в ее правильности, что приводит к сильной эмоциональной нагрузке на окружающих.

Казалось бы, спокойный и практичный Козерог не может быть энергетическим вампиром. Однако его щепетильность и стремление к контролю способны изматать даже самых близких друзей. Козероги часто ставят перед собой амбициозные цели, и на пути к достижению желаемого могут давить на окружающих, требуя поддержки и энергии.

Овны – это настоящие огненные знаки, которые с легкостью увлекают внимание и вызывают сильные эмоции. Однако за их привлекательностью часто скрывается склонность к манипуляциям. Они быстро привязывают к себе, но их прямота и твердость могут истощать.

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