В Украине стартовал отопительный сезон, однако далеко не во всех областях нашей страны дали тепло.

Решение о начале теплоснабжения принимают органы местного самоуправления учитывая погодные условия, узнайте, когда включат отопление в Киеве в 2024 году.

О том, когда включат отопление в Киеве в 2024 году, сообщает politeka.

В некоторых городах Украины уже включили отопление, что приносит новые вызовы для украинской энергосистемы. Энергетики активно восстанавливают инфраструктуру после разрушений, причиненных российскими атаками, однако угроза новых обстрелов сохраняется.

Когда включат отопление в Украине, в частности, в Киеве в 2024 году?

Отопительный сезон 2024-2025 в Украине уже начался в нескольких регионах, несмотря на значительные повреждения, нанесенные энергосистеме в результате атак России.

Несмотря на масштабные разрушения, энергетики продолжают восстановление и модернизацию объектов. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

В Минэнерго подчеркивают, что Украина готова к зиме, однако децентрализация энергосистемы остается важным приоритетом для снижения уязвимости.

Когда включат отопление в Киеве в 2024 году?

Точная дата начала отопительного сезона в Украине, в том числе в Киеве, зависит от нескольких факторов:

Погодные условия : Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8°C и сохраняется на этом уровне несколько дней подряд.

: Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8°C и сохраняется на этом уровне несколько дней подряд. Решение местных властей: Каждый регион и город самостоятельно решают, когда начинать отопительный сезон, учитывая местные климатические условия.

Как правило, отопительный сезон в Украине стартует в середине октября и продолжается до апреля. Однако в условиях текущей ситуации и возможных изменений в энергетике точные даты могут варьироваться.

Известно, что отопление уже включили в Тернополе, где успешно запустили 35 котельных, принадлежащих Тернопольгортеплокоммунэнерго, хотя на некоторых участках продолжаются ремонтные работы.

В Ровно отопление включили 17 октября, а в Черновцах — 18 октября.

Включение отопления происходит поэтапно.

В Кривом Роге продолжается подготовка оборудования к отопительному сезону, и подключение больниц и детских садов начнется с 21 октября.

Герман Галущенко подчеркнул, что эта зима будет значительно сложнее, чем предыдущая, поэтому каждому украинцу стоит задуматься об автономных источниках энергии.

В Киеве отопление обещали включить с 15 октября, но это касается в первую очередь детских садов, школ и медицинских учреждений.

О начале отопительного сезона для жилых домов пока не сообщалось. Мэр города Виталий Кличко отметил:

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов, обеспечивающих комфорт для жителей, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии."

Жилые дома будут подключены к отоплению в Киеве, когда среднесуточная температура опустится до +8°C в течение трех дней и сохранится тенденция к похолоданию.

Как отметил Кличко, при принятии решения о начале отопительного сезона в Киеве учитываются несколько факторов, включая комфорт жителей и рациональное использование ресурсов.

По состоянию на 22 октября в Киеве не спешат включать отопление в жилых домах. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге объяснил, что все зависит от погодных условий.

В конце октября — начале ноября в Киеве ожидается похолодание, и именно тогда будет приниматься решение о подаче тепла в жилые дома.

В КГГА объяснили, что пока на улице тепло, расходовать «золотой газ» на обогрев воздуха нецелесообразно, поэтому отопление в Киеве пока не включат.

В текущих условиях, когда есть потепление, неразумно тратить — без преувеличения — золотой газ. В условиях войны вопрос энергоресурсов стоит особенно остро. Как только появится тенденция к похолоданию, мы начнем подключать жилой фонд, отметил Пантелеев.

Он добавил, что все технические работы уже завершены: трубопроводы заменены, проведены испытания, поэтому отопление в Киеве должны скоро включить.

По нормам, отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8°C в течение трех дней. Ожидается, что температура снизится в конце октября или в начале ноября, тогда и будет принято соответствующее решение.

"Нам надо, чтобы запаса газа хватило и нам, и всей Украине именно тогда, когда на улице будет очень холодно — это январь, февраль", — сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что в Киеве уже отопление включили для 1200 объектов социальной сферы, включая больницы, школы и детские сады.

Пантелеев добавил, что в Киеве нет глобальных технических проблем для начала отопительного сезона, а на наиболее аварийных участках трубопроводы теплоснабжения уже заменены. В этом году было обновлено около 55 км сетей.

По информации Кабинета министров, к 15 октября к отопительному сезону в Украине были готовы более 99% жилых домов.

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