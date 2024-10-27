В территориальном управлении ДБР во Львове подтвердили, что в настоящее время официальной информации в этом случае нет, но пообещали предоставить ее, как только она станет доступной.

В центре Тернополя задержан руководитель одного из районных территориальных центров комплектования во время получения взятки .

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Военнослужащий получил талоны на 1000 литров горючего в обмен на обещание не мобилизовать мужчину.

Задержание провели сотрудники Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Следственные действия проходили по улице Русской, недалеко от Кафедрального собора Рождества Христова ПЦУ. По данным ZAXID.NET, содержание произошло вечером 21 октября.

Также о проведении следственных действий в отношении одного из руководителей ТЦК сообщили в Тернопольском областном ТЦК и СП. В опубликованном комментарии в 21:00 22 октября в Facebook отметили: «Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следующие действия от руководителя одного из территориальных центров комплектования поддержки. При их проведении у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела».

В территориальном управлении ДБР во Львове подтвердили, что в настоящее время официальной информации в этом случае нет, но пообещали предоставить ее, как только она станет доступной.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ