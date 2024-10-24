Выращивание шампиньонов может быть простым и полезным занятием, особенно с использованием наборов для выращивания грибов.

Узнайте, как выращивать шампиньоны в домашних условиях и в чем состоит главый сектер садоводов.

Как вырастить шампиньоны в домашних условиях?

Секрет выращивания вешенок, грибов шампиньонов и практически любых других видов грибов заключается в обеспечении правильных условий для роста.

Выращивайте шампиньоны в помещении. Хотя вы можете выращивать грибы на улице в своем саду, гораздо проще получить обильный урожай грибов в помещении.

Шампиньоны, как и все грибы, не нуждаются в солнечном свете для роста. Им нужен постоянно прохладный, влажный климат, и его легче контролировать в помещении.

Если у вас есть прохладный подвал или гараж или сарай с контролируемым климатом, это может быть отличным местом для выращивания грибов.

Обеспечьте правильную среду для выращивания шампиньонов. В отличие от растений, грибы не растут лучше всего в почве для рассады.

Шампиньоны с большей вероятностью будут процветать в древесной щепе, опилках из твердой древесины (хорошо для грибов шиитаке), компостированном навозе (хорошо для белых шампиньонов), соломе (хорошо для вешенок) или кофейной гуще (также хорошо для вешенок).

Поместите среду для выращивания (также называемую субстратом) в контейнер.

Это позволит грибному мицелию свободно распространяться. Держите шампиньоны в тепле, чтобы начать процесс роста.

Держите урожай влажным, но не мокрым.

Источник: masterclass.

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