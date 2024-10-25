Женщины все чаще занимают традиционно мужские профессии — уже есть кузнецы в юбках. В Украине растет количество рабочих вакансий, которые раньше занимали мужчины в возрасте до 60 лет.

Об этом сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

По данным жителей крупных городов и сел, в некоторых регионах наблюдается дефицит частных мастеров, которые могут ремонтировать сантехнику, электричество, окна или выполнять мелкие ремонты в жилищах.

Эксперт отмечает: "Сейчас Госслужба занятости пытается поощрить женщин овладевать мужскими профессиями. Речь идет о сотнях тысяч женщин, но это лишь капля в море. Некоторые задачи действительно могут выполнять женщины, или можно подготовить специалистов в возрасте до 25 лет или после 60 лет. Однако такую ​​работу , как ремонт, удаленно не выполнить."

По словам Татьяны Пашкиной, рецепт для нормализации ситуации прост: нужно сделать рабочие профессии экономически выгодными. "Возможно, примером может служить Европа, где сантехник считается такой же уважаемой профессией, как профессор истории. Конечно, и оплата труда должна быть соответствующей, с надлежащим качеством услуг", - говорит она.

Согласно данным сайтов по трудоустройству, в последнее время наблюдается нехватка работников в следующих областях: Обслуживание, Рабочие специальности, производство, Продажи и закупки.

Представители транспортной сферы неоднократно поднимали проблему нехватки кадров.

Эксперты отмечают, что вопрос кадрового дефицита на транспортных предприятиях чрезвычайно актуален, даже более чем наличие техники или финансирования.

Источник: ТСН.

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