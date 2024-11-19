Отметим, что речь идет о пенсии, а не о пожизненной выплате, которая выплачивается в соответствии с заработной платой прокурорам.

В Украине небольшая часть граждан получает значительно выше пенсии по инвалидности, чем другие.

Об этом информируют в ПФУ.

Это касается, в частности, работников органов прокуратуры.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в органах прокуратуры работает около 14,84 тыс. человек, из которых 5,85 тыс. являются пенсионерами-прокурорами. Среди них более 500 поддерживают пенсии по инвалидности.

Средняя пенсия прокуроров с инвалидностью составляет 21,82 тыс. грн., но для областных прокуроров эта сумма может превышать 90 тыс. грн. Отметим, что речь идет о пенсии, а не о пожизненной выплате, которая выплачивается в соответствии с заработной платой прокурорам.

Пенсии по инвалидности назначаются прокурорам, имеющим первую или вторую группу инвалидности и не менее 10 лет стажа в прокуратуре. Выплата составляет 60% от заработной платы, полученной в должности до момента обращения за назначением пенсии. Для прокуроров без инвалидности необходимо иметь 25 лет страхового стажа, из которых 15 лет должны быть на должностях в прокуратуре.

Кроме того, в издании отмечается, что стражи порядка через суды требовали от ПФУ предоставить "прокурорский стаж" как время обучения в вузах и работу помощниками. В результате пенсии иногда назначали тем, кто имел стаж на прокурорских должностях только шесть лет.

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