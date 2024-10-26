Калина являются незаменимым кустарником для зимнего сада, давая столь необходимые витамины зимой, если ее правильно заготовить.

Узнайте полезные лайфхаки, как заготовить калину на зиму, чтобы она сохранила полезные свойства.

Зимние виды калины цветут с ноября по март, цветение происходит только на образцах не менее 4-6 лет.

Калина источает очень удивительный аромат с оттенками цветов, специй, меда и ванили.

Дайте кустам калины расти в течение 4–5 лет после посадки, не обрезая их. После этого обрежьте взрослую зимнюю калину после цветения , обрезав побеги, на которых появились цветы, на 2/3 и сбалансировав ветви куста.

Это не даст растению потерять ветви калины у основания и побудит его к росту большего количества цветов. Также важно удалять мертвую древесину на калине в конце лета и расчищать центр куста весной.

Для слишком густых экземпляров калины обрежьте до земли примерно треть ветвей, которые цвели каждый год.

Как заготовить калину на зиму, чтобы она сохранила полезные свойства:

Цельные ягоды калины в сахаре.

Для заготовки свежих ягод калина на зиму вас понадобится: 1 кг калины; 800 г сахара.

Для заготовки калины в сахаре на зиму не требует особых знаний и навыков.

Перебрав ягоды калину, промойте их под проточной водой и разложите сушиться на полотенце.

Не забудьте заранее простерилизовать банки для будущей заготовки калины на зиму.

Дно каждой баночки засыпаем ложкой сахара. На сладкую основу выкладываем немного красных ягод, покрывая их новым слоем сахара. Последний слой калины необходимо засыпать сахаром, полностью накрыв ягоды.

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