Они будут распространять информационные листовки, поощрять посещение языковых курсов, контролировать соблюдение языкового законодательства и участвовать в просветительских мероприятиях.

В Ивано-Франковске с 28 октября начинают работу первые языковые волонтеры-инспекторы.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в эфире ТРК "Башня" 24 октября.

Волонтерский корпус состоит из около 40 человек, среди которых много молодых людей, в том числе внутренне перемещенных лиц, составляющих треть участников.

По словам Марцинкива, эти волонтеры не преследуют цель наказывать за использование русского языка. Они будут популяризировать украинский язык: распространять информационные листовки, поощрять посещение языковых курсов, контролировать соблюдение языкового законодательства и участвовать в просветительских мероприятиях.

"На зимний сезон мы запланировали ряд мероприятий с участием писателей и театральных коллективов", - добавил городской голова.

Ранее Politeka также писала о том, что мужчину из Франковщины призвали, несмотря на наличие бронирования, и он обратился в суд. Мужчина подал иск в суд, считая свой призыв неправомерным. Он отметил, что согласно приказу Минэкономики имел отсрочку от мобилизации, которую ему предоставили в связи с работой.

После мобилизации истец представил отчет об освобождении от службы, однако получил отказ. Военная часть аргументировала это тем, что бронирование не является основанием для увольнения, согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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