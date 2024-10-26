Война в Украине претерпела значительные изменения - логистика стала почти невозможной, и доставка боекомплекта и провизии теперь реализуется в основном с помощью дронов.

Об этом рассказал командир противотанкового батальона 3-й ОШБР Олег Романов "Ромаха".

Военный раскрыл главные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются на фронте защитники Украины. Речь идет не только о моральном и физическом истощении бойцов, но и о нехватке боеприпасов, ощущаемой по всей линии боевых столкновений.

"Люди не железные. Третий год войны и очень-очень тяжело снова и снова, как бы это ни звучало не популярно, когда идешь каждый день умирать. Мне кажется, если бы FPV-дроны, может быть, мы где-то уже защищались по Днепру. Это реалии. Я помню такие дни, когда очень мало артиллерийских боеприпасов. Я не буду говорить точное количество, но распределение ну слишком маленькое было, и именно FPV-дроны спасли Украину", - подчеркнул Олег Романов.

Он считает, что Украине необходимо создать полностью независимое производство дронов на территории страны.

"Нам нужно переносить полностью производство, делать независимым от наших восточных стран, таких как Китай, Тайвань — я не знаю, кто еще там производит комплектующие. Все это нужно пытаться завязать на нас", — добавил Олег Романов.

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