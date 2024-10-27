Украина больше не способна мобилизовать значительное количество мотивированных граждан на службу в ВСУ.

Такое мнение высказал военный Игоря Луценко.

По его словам, стране следует сосредоточиться на эффективном использовании тех, кто уже находится в армии.

В интервью УНИАН активист, бывший депутат и нынешний военный Луценко отметил, что преследование уклоняющихся от службы не эффективно, поскольку такие люди вряд ли способны выполнять боевые задачи. Словом, механизмов значительного пополнения армии уже не осталось.

«Эти люди делают все, чтобы избежать мобилизации. Мы уже не можем привлечь в армию существенное количество людей, это просто нереально. У государства больше нет этих возможностей», — оценил он.

Луценко считает, что единственным вариантом для Украины оптимизация использования имеющихся военнослужащих. Он подчеркнул, что важно предоставить им необходимое вооружение, ресурсы и организовать их работу так, чтобы добиться победы.

Кроме того, Луценко прокомментировал идею снижения мобилизационного возраста, заметив, что это, вероятно, увеличит количество тех, кто пытается покинуть страну. По его словам, уклонение от мобилизации стало частым явлением, в то время как механизмов эффективного управления армией не хватает.

Он также добавил, что многие новобранцы, принудительно вовлеченные в армию, при первой возможности пытаются избежать службы.

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