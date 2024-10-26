Сейчас продолжаются дополнительные проверки других МСЭК области, и, по словам Александра Коваля, решения по их руководителям будут приняты совсем скоро.

В Ровенской области , после проведения проверок в медико-социальных экспертных комиссиях, уволены семь руководителей.

Об этом информируют в Ровенской ОГА.

По сообщению облгосадминистрации от 25 октября, такие данные стали результатом расследования масштабной схемы по выдаче фиктивных справок об инвалидности для уклонения от мобилизации. В схему были привлечены три сотрудницы местного агентства недвижимости и 26 медицинских работников.

«В семи МСЭК Ровенщины назначены новые исполняющие обязанности. После проверки, которую инициировала облгосадминистрация и которую провел Департамент здравоохранения совместно с правоохранительными органами, были заменены руководители комиссий», – отмечает председатель ОГА Александр Коваль.

Сейчас продолжаются дополнительные проверки других МСЭК области, и, по словам Александра Коваля, решения по их руководителям будут приняты совсем скоро.

К слову, 9 октября 2024 года правоохранители Ровенщины разоблачили масштабную схему избегания мобилизации. Следствие установило, что организатором была 50-летняя руководительница агентства недвижимости, которая вместе с двумя подчиненными способствовала уклонениям при получении фиктивных справок об инвалидности, привлекая к схеме 26 медработников, среди которых – должностные лица медико-социальных экспертных комиссий.

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