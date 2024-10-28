Отслеживать периоды самых больших геомагнитных колебаний позволит календарь магнитных бурь на ноябрь 2024 года.

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, каким будет ноябрь для метеозависимых людей.

В эти дни люди, страдающие метеозависимостью или хроническими заболеваниями, могут почувствовать недомогание или даже сильное ухудшение самочувствия.

По их информации, значительная солнечная активность будет в начале месяца.

Поэтому лучше заранее подготовиться и, возможно, провести дни магнитных бурь дома или прихватить с собой в дорогую аптечку.

Среди симптомов магнитной бури для метеозависимых людей головокружение, сонливость, учащение пульса, непонятную тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить потребление соли. Также следует хорошо высыпаться, да и вообще больше отдыхать.

магнитная буря

Метеозависимым людям следует особенно внимательно относиться к своему здоровью в этот период.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2024 года в Украине:

3 ноября – сильная магнитная буря.

19-20 ноября – средняя магнитная буря.

Однако следует отметить, что в течение ноября даты конкретных магнитных бурь могут изменяться.

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