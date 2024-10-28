Метеозависимым людям лучше ознакомиться с календарем магнитных бурь на ноябрь 2024 года.

Отслеживать периоды самых больших геомагнитных колебаний позволит календарь магнитных бурь на ноябрь 2024 года.

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, каким будет ноябрь для метеозависимых людей.

В эти дни люди, страдающие метеозависимостью или хроническими заболеваниями, могут почувствовать недомогание или даже сильное ухудшение самочувствия.

По их информации, значительная солнечная активность будет в начале месяца.

Поэтому лучше заранее подготовиться и, возможно, провести дни магнитных бурь дома или прихватить с собой в дорогую аптечку.

Среди симптомов магнитной бури для метеозависимых людей головокружение, сонливость, учащение пульса, непонятную тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить потребление соли. Также следует хорошо высыпаться, да и вообще больше отдыхать.

Метеозависимым людям следует особенно внимательно относиться к своему здоровью в этот период.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2024 года в Украине:

3 ноября – сильная магнитная буря.

19-20 ноября – средняя магнитная буря.

Однако следует отметить, что в течение ноября даты конкретных магнитных бурь могут изменяться.

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