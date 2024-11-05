Обратитесь в Пенсионный фонд Украины, региональный орган ПФУ или подайте заявление онлайн или через законного представителя.

Украинцы с большим страховым стажем и опытом работы имеют право на пенсию за выслугу лет.

Об этом информируют в ПФУ.

Кто может получить пенсию за выслугу лет

Мужчины могут выйти на такую ​​пенсию в возрасте 50-55 лет, женщины – в 45-50 лет, при наличии соответствующего стажа.

На пенсию за выслугу могут претендовать:

диспетчеры воздушного движения и инженерно-технический персонал гражданской авиации,

бортпроводники,

работники железнодорожного транспорта и метрополитена,

работники геологоразведки,

работники, занимающиеся лесозаготовкой и сплавом леса,

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах,

экипажи морского, речного и рыбопромышленного флота.

Также предусмотрены специальные условия для отдельных профессий:

для артистов – этап творческой деятельности от 20 до 35 лет,

для авиационных работников – от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин (на 1 апреля 2015 г.), с постепенным повышением до 26 лет 6 месяцев для мужчин и 21 года 6 месяцев для женщин (по состоянию на 11 октября 2017 г.) ) ,

для работников образования, медицины и социальной сферы – специальный стаж от 25 до 26 лет 6 месяцев (в соответствии с требованиями на 2015–2017 годы),

для спортсменов – не менее 25 лет, из которых не менее 6 лет в составе сборной Украины.

Обратите внимание! Военнослужащие получают пенсию за выслугу лет в момент увольнения с военной службы. Это не зависит от возраста, если на момент увольнения со службы у них 25 лет выслуги. Если при увольнении им исполнилось 45 лет и есть 25 лет страхового стажа (из них не менее 12 лет и 6 месяцев службы), пенсия также может быть назначена.

Как оформить пенсию

Обратитесь в Пенсионный фонд Украины, региональный орган ПФУ или подайте заявление онлайн или через законного представителя.

Необходимые документы: заявление, паспорт или временное удостоверение, справка о месте жительства, документы, подтверждающие особый статус, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Законный представитель должен добавить документ, подтверждающий его полномочия. Полный список документов доступен по ссылке .

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