Оформить субсидию на аренду можно в цифровом формате через сайт Пенсионного фонда, который собирает необходимую информацию из государственных реестров.

Для переселенцев в Украине введут новый вид субсидий .

Детали новой программы сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Кто сможет получить эту субсидию

Марчак рассказала, что правительство приняло решение о создании нового механизма поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидий на аренду жилья. Ожидается, что выплаты начнутся с середины января 2025 года.

«Год кропотливой работы – и вот результат. Правительство утвердило постановление о новом инструменте поддержки ВПЛ — субсидии на аренду жилья. ВПЛ, не имеющие достаточно средств для аренды, получат помощь от государства», — пояснила она.

Субсидия на аренду жилья работает по аналогии с жилищно-коммунальной субсидией. Будет учитываться:

стоимость аренды в конкретном населённом пункте;

количество членов семьи (минимально необходимую площадь);

уровень доходов семьи

Право на субсидию получают семьи ВПЛ, тратящие на аренду более 30% своего совокупного дохода. Для семьи с низкими доходами процент платежа может быть значительно снижен.

Как и где подать заявку на субсидию

Оформить субсидию на аренду можно в цифровом формате через сайт Пенсионного фонда, который собирает необходимую информацию из государственных реестров.

Пилотная программа вводится в девяти областях с наибольшей концентрацией ВПЛ:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Запорожская;

Николаевская;

Днепропетровская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая.

"После тестирования планируем расширить программу на всю страну", - добавила Марчак.

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