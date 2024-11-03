Для переселенцев в Украине введут новый вид субсидий .

Детали новой программы сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Кто сможет получить эту субсидию

Марчак рассказала, что правительство приняло решение о создании нового механизма поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидий на аренду жилья. Ожидается, что выплаты начнутся с середины января 2025 года.

«Год кропотливой работы – и вот результат. Правительство утвердило постановление о новом инструменте поддержки ВПЛ — субсидии на аренду жилья. ВПЛ, не имеющие достаточно средств для аренды, получат помощь от государства», — пояснила она.

Субсидия на аренду жилья работает по аналогии с жилищно-коммунальной субсидией. Будет учитываться:

  • стоимость аренды в конкретном населённом пункте;
  • количество членов семьи (минимально необходимую площадь);
  • уровень доходов семьи

деньги

Право на субсидию получают семьи ВПЛ, тратящие на аренду более 30% своего совокупного дохода. Для семьи с низкими доходами процент платежа может быть значительно снижен.

Как и где подать заявку на субсидию

Оформить субсидию на аренду можно в цифровом формате через сайт Пенсионного фонда, который собирает необходимую информацию из государственных реестров.

деньги

Пилотная программа вводится в девяти областях с наибольшей концентрацией ВПЛ:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Днепропетровская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • Донецкая.

"После тестирования планируем расширить программу на всю страну", - добавила Марчак.

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