По его словам, сейчас существует большая потребность в пополнении армии, однако большинство мужчин дизертируют.

Журналист и бывший пленник Станислав Асеев, служивший в 109-й отдельной бригаде территориальной обороны, выразил обеспокоенность отсутствием демобилизации в Украине.

Об этом он заявил в интервью Le Monde и указал, что именно из-за этого бывают случаи дезертирства.

Асеев отметил, что отсутствие демобилизации становится причиной роста случаев дезертирства, но это не все причины.

"Это проблема, которая уже превысила 100 000 человек. У нас огромная армия бродящих по стране дезертиров", — сказал он.

По его мнению, в Украине существует неотложная потребность в пополнении армии. Многие мужчины боятся быть призванными на фронт и стараются нелегально уехать из страны.

"Солдаты не слепы. Они видят, как часть общества уклоняется от мобилизации, видят эти пачки денег на взятке... И опять же, какой выход для них? Дезертирство", - подчеркнул Асеев.

Он также подчеркнул необходимость решения вопроса постепенной демобилизации, считая справедливым освобождать от службы такое же количество солдат, сколько призывается в армию. Асеев подчеркнул важность четких сроков службы, даже для пехоты, которым предлагают заключать краткосрочные контракты.

"Если человек идет в пехоту, он понимает, что не сможет служить больше трех лет. Если система будет оставаться бесконечной, сколько новых солдат мы бы набирали, они будут демотивированы и неэффективны", — добавил он.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся.

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал.

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва.