Дойдя до кассы самообслуживания, он сделал вид, что заплатил за покупки, после чего вышел из магазина.

В Киеве мужчина пытался украсть товар на сумму 905 гривен в супермаркете "Сільпо", поскольку не хотел обратиться за помощью к своей матери.

Об этом говорится в приговоре суда .

Детали инцидента

Согласно приговору суда, в сентябре 2023 года мужчина зашел в "Сильпо" и взял с полок три банка энергетических напитков, две упаковки чипсов, колбаски, креветки, индейку в соусе, соус чили, блины с творогом и сулугуни в лаваше. Все это он положил в корзину и, дойдя до кассы самообслуживания, сделал вид, что заплатил за покупки, после чего вышел из магазина. Общая стоимость товаров составила 905 грн.

Однако охранник заметил мужчину и вызвал полицию. Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что не хочет просить помощи у матери.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он рассказывает, что в тот момент у него не было работы и не хотел беспокоить родных. Он просил не наказывать его строго и не лишать свободы.

Учитывая все обстоятельства дела, Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления. Ему было назначено пять лет лишения свободы. Однако согласно ст. 75 Уголовного кодекса Украины, его освободили от прохождения наказания при условии, что в течение одного года он не совершит новых правонарушений и будет соблюдать определенные обязательства:

периодически будет появляться для регистрации в орган по пробации;

будет сообщать об изменении места жительства или работы;

не будет выезжать за пределы Украины без разрешения органа пробации.

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