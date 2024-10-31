Полиция провела обыски у других фигурантов и в рабочем кабинете нотариуса, где изъяли документы, мобильные телефоны и банковские карты.

В Киеве частный нотариус охранял злоумышленников, присвоивших более 1 миллиона гривен со счетов умерших граждан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Организатором преступной схемы оказалась 42-летняя частный нотариус, привлекшая к незаконной деятельности трех сообщников в возрасте от 40 до 43 лет - двух мужчин и женщин. План злоумышленников заключался в незаконном завладении наследством с банковских счетов умерших лиц, информацию о которых они получали, в частности, от клиентов.

В 2022 году к нотариусу обратилась 30-летняя женщина для оформления наследства после смерти отца. На основе этого обращения злоумышленница направила официальный запрос банку и выяснилось, что на счету умершего около 860 тысяч гривен, которыми она решила завладеть.

Злоумышленница предоставила наследнице поддельный ответ от банка, в котором была указана другая сумма — всего 112 гривен. После этого вместе с сообщниками она подделала свидетельство о праве на наследство на одного из участников схемы, что позволило им завладеть деньгами.

В 2023 году, используя аналогичную схему, злоумышленники завладели около 183 тысячи гривен со счета другой наследницы, которая была матерью умершего сына. Полиция провела обыски у других фигурантов и в рабочем кабинете нотариуса, где изъяли документы, мобильные телефоны и банковские карты.

Открыто уголовное производство по факту мошенничества, и злоумышленникам уже поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

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