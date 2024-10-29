Боец объяснил, что отношение к мужчинам в тылу зависит от их отношения к войне и поведению в целом.

Военнослужащий Нацгвардии с позывным "Райт" поделился своим мнением об отношении военных к мужчинам в тылу и раскритиковал мужчин, скрывающихся от работников ТЦК.

Об этом военный заявил в интервью Армия TV.

Боец объяснил, что отношение к мужчинам в тылу зависит от их отношения к войне и поведению в целом.

"Если это нормальный человек, он уходит с работы, он трезв, то нет. Я понимаю, что пока я есть – пусть он ходит на работу. Если это идет какой-то лиган с банкой Рево, или это какой-то маргинал, он едет на БМВ, две девушки сзади сидят и он весь такой крутой, тогда уже есть. Я ведь фактически прикрываю ему задницу, чтобы он здесь с девушками катался, кайфовал жизнь", - объяснил военный.

Также "Райт" отметил, что в его подразделение попадали мобилизованные мужчины, которые не были настроены на борьбу, но со временем меняли свое отношение к службе, адаптируясь к новым условиям.

"Если один человек немотивирован в коллективе. Так или иначе, общаясь с другими он будет как-то мотивироваться их опытом, тем, что они живы. Они видят мой труд, что я за них переживаю, стараюсь помочь. Они видят это отношение, что они накормленные, дети, их дети могут что-то покупать себе, потому что у них достойная заработная плата. И эта мотивация постепенно появляется.

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