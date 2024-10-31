Узнайте, как приготовить ароматный осенний морковный торт у себя дома по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал об идеальном балансе вкусов и текстур морковного торта, который сделает ваши осенние вечера еще более уютными.

Детали приготовления и ингредиенты шеф-повар Евгений Клопотенко опубликовал в своем youtube канале.

Для того чтобы приготовить морковный торт по рецепту Евгения Клопотенко нужны такие ингредиенты:

Мука – 360 г Яйца – 4 шт. Сахар – 100 г Соль – 1/3 ч.л. Молоко – 150 мл Масло – 100 г Разрыхлитель – 1,5 ч.л. Морковь – 200 г Для крема: Сметана – 400 г Сахарная пудра – 50 г Орешки – 70 г (лесные) Имбирь (корень) – 2 см.

Пошаговый рецепт морковного торта от Клопотенко.

Сначала взбить яйца с сахаром и солью до белого. Добавьте молоко и перемешайте.

Затем добавьте масло комнатной температуры, продолжая взбивать.

Просейте муку с разрыхлителем и введите ее в яичную смесь. Добавьте тертую на мелкую терку морковь и измельченные орехи, тщательно перемешайте тесто.

Застелите пергаментом форму, смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите тесто в форму.

Выпекайте при температуре 180°C в течение 50 минут.

Чтобы приготовить крем, если у вас домашняя густая сметана, взбейте ее с сахарной пудрой.

Если сметана из магазина – выложите ее на сито с марлей, положите сверху какой-нибудь вес и оставьте на 2 часа для стекания жидкости.

Затем сбейте с пудрой.

Разрежьте охлажденный лепешку на две части, смажьте кремом, накройте второй половиной, снова смажьте кремом и присыпьте орехами.

Морковный торт поставьте в холодильник минимум 2 часа или на ночь.

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