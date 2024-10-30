Военный подчеркнул, что он никого не обвиняет из женщин за их выбор, а только не понимает часть из них.

Многие взрослые и дети выехали из Украины за границу во время полномасштабной войны и не все понимают женские переживания в этой ситуации и почему они едут.

Такое мнение в интервью ТСН высказал командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

Военный подчеркнул, что он никого не обвиняет из женщин за их выбор, а только не понимает тех, которые бросили в Украине детей и мужчину, а сами уехали за границу. И такие случаи, к сожалению, встречаются часто.

“Я не говорю, что я кого-то обвиняю. Мужчин обвиняю. Частично, может быть, не понимаю женщин. Потому что сталкиваюсь с тем, что у наших и военных он воюет, а женщина… с точки безопасности — если она вернется, это один вопрос. А есть случаи, например, когда женщина уехала, оставив детей-подростков на мужчину, потому что ей страшно», — объяснил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

По его словам, Украине необходимо принять все меры, чтобы способствовать возвращению людей после войны. Он считает, что определенное количество украинцев и так вернется, но нужно создавать лучшие условия для возвращения.

"Определенный процент точно вернется, но государство должно работать над тем, чтобы максимально большее количество людей заинтересовать вернуться. Не силой, не законами, а заинтересовать их", — рассказал Вадим Сухаревский.

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