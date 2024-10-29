По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году – за проголосовало 14 чиновников, воздержалось только 4, против только 1.

Парламент отклонил главную поправку, которая убирает увеличение украинским прокурорам зарплат почти на 3 млрд грн.

Об этом сообщил Ярослав Железняк, народный депутат и заместитель председателя комитета Совета по налоговой политике. И это в тот момент, когда 500 миллиардов не хватает на армию, а на прокуроров деньги нашлись.

"Бюджетный комитет все же отклонил поправку, которая убирает увеличение прокурорам зарплат почти на 3 млрд грн. Это повышение на 37%. То есть правки (155, 999 и 1000 от Цабаля и Южаниной) о том, чтобы не повышать зарплаты прокурорам на 3 млрд грн которые были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты", - сообщил нардеп.

По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году. За проголосовало 14 чиновников, воздержалось только 4, против только 1.

Ярослав Железняк также выразил мнение, что законопроект будет подписан спикером парламента и президентом в ближайшее время. Кроме того, нардеп возмущен последними решениями Совета о повышении налогов, которое он назвал – "историческим популизмом".

"До сих пор в шоке от решений, которые в последнее время принимаются: Подняли исторически налоги - решили заняться историческим популизмом. Только был скандал о выплатах прокурорам - поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%", - добавил он.

Напомним, что недавно депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец заявил, что брать взятки чиновников побуждает небольшая зарплата.

Он подчеркнул, что любое должностное лицо постоянно задумывается о том, как найти дополнительные финансы, особенно если его зарплата недостаточна. В то же время депутат считает, что высокая зарплата не всегда гарантирует, что должностное лицо воздержится от получения взятки.

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