Правоохранители направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд - за совершенное обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Действующие и бывшие должностные лица закупили по завышенным ценам моноочки ночного видения, тепловизоры, генераторы и другие товары для ВСУ.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, правоохранители направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд, где им грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозрение получили директор департамента городского совета, начальники двух управлений и заместитель начальника отдела в апреле и августе 2024 года.

Оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции установили, что договоры заключались с несколькими коммерческими структурами, которые по бюджетным средствам поставляли товары для воинских частей.

Оказалось, что моноочки, тепловизоры, генераторы, домкраты, насосы, компрессоры, инструменты и другое имущество не только покупались по завышенным ценам, но и не соответствовали качественным и техническим характеристикам, указанным в договорах. В результате общая сумма нанесенного ущерба составила 10,5 миллионов гривен.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд Днепропетровска.

В зависимости от роли в преступной схеме действия директора департамента, действующих и бывших начальников управлений, а также эксзаместителя начальника отдела квалифицированы по ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения, с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

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