В этом году осень в Украине в большинстве своем радует теплом, и последние дни октября не станут исключением и скоро украинцев ждет первый снег.

Синоптики предупреждают украинцев о резком похолодании, сильных порывах ветра и мокром снеге, которые ждут нас в начале ноября.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

В этом году осень в Украине в большинстве своем радует теплом, и последние дни октября не станут исключением. Однако уже в конце недели ожидается понижение температуры, дожди, а в некоторых регионах даже мокрый снег, о чем сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

"Последствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся мокрым снегом и снежной крупой", - отметил Кибальчич.

1 ноября ночью небольшие дожди пройдут на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, а днем ​​в северо-западных областях. В других регионах осадки не прогнозируются. Однако по выходным украинцы смогут наблюдать как дожди, так и первый снег.

В субботу, 2 ноября, активный циклон принесет неустойчивую и ветреную погоду. Ожидаются небольшие, а иногда и умеренные дожди. В северных и частично западных областях возможен мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, порывами до 22 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +11°С, в западных и северных областях от +2 до +7°С.

В воскресенье, 3 ноября, ночью существенных осадков не ожидается, но днем ​​в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, в то время как в других регионах останется без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°С, а днем ​​от +2 до +7°С.

Синоптикиня Наталья Диденко также предупредила о похолодании, которое ожидается в эти выходные.

"Следующие выходные - полная противоположность нынешним. 2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем ​​в субботу не выше +4+10 градусов, а в воскресенье, 3 ноября, в дневные часы не выше +1+6 градусов . Поэтому в ближайшие дни нужно использовать в полной мере, ведь они еще будут оставаться прекрасно теплыми", – отметила Диденко.

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