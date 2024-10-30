Причины самовольного ухода из части (СЗЧ) могут быть очень разнообразными - многие порядочные люди и хорошие военные приняли такое решение.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский, в интервью ТСН.

"Хочу сказать первое, что это не выход. Не всегда выход. Опять же, здесь нужно прорабатывать плановые и методические рекомендации командному составу, в первую очередь, потому что львиная доля людей, идущих в СЗЧ, это именно из-за недоработки на каком-то уровне ", - говорит военный.

Вадим Сухаревский отмечает, что причины самовольного ухода из части могут быть разными: человеку могут не объяснить задачу, не обеспечить ее выполнение, или поставить его так, что выполнить его просто невозможно. Военный подчеркнул, что чаще - это происходит из-за низкой мотивации мобилизованного, который постоянно продолжает говорить: "я не для войны".

"Такие, к сожалению, моменты тоже идут. Все учатся, не бывает готового командира, не бывает готового солдата. Все должны пройти школу, все должны пройти определенный путь и притереться. Тема требует в первую очередь урегулирования в сторону жесткости. Со стороны именно юридического элемента. Потому что как раз категория "я создан не для войны", придя в армию, и если элементы самовольного ухода из части будут, скажем, прощаться на брани, к ничего хорошему это не приведет", — подчеркнул военный.

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