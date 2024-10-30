Звягельская окружная прокуратура направила обвинительный акт против трех директоров частных компаний за мошенничество в особо крупных размерах и служебный подлог.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры. Кроме того, руководитель подразделения АО «Укртранснафта» обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Следствие установило, что киевские предприятия обязались реконструировать станцию ​​магистрального нефтепровода в Звягельском районе в период с 2018 по 2021 год. На эти работы, направленные на укрепление антидиверсионной и антитеррористической защиты, из государственного бюджета было выделено около 130 млн грн. Однако подрядчики реализовали мошенническую схему, в результате которой завладели 9,3 млн грн бюджетных средств.

Они провели закупку стройматериалов через фиктивные транзитные операции, используя подконтрольные компании и заключая притворные сделки, что позволило им завысить стоимость материалов в 2-3 раза. В документах и ​​актах выполненных работ были внесены ложные сведения. Руководитель структурного подразделения «Укртранснафты» не обеспечил надлежащий контроль и проверку предоставленных подрядчиком отчетов.

Прокурор уже подал иск о взыскании нанесенного государственному предприятию ущерба в полном объеме. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 6 млн. грн., включая две квартиры в Киеве и Хмельницком, два автомобиля, автопавильон и долю уставного капитала частного предприятия в Ровно.

Досудебное расследование проводилось Звягельским райотделом полиции при оперативном сопровождении УСБУ в области. По статье 190 УК Украины, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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