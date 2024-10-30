Установлено, что задержанные искали быстрый заработок через Telegram-каналы, но получили подозрения от украинских правоохранителей.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех приспешников ФСБ, готовивших диверсии на объектах Укрзализныци в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленники занимались поджогом релейных шкафов и пытались вывести из строя подвижной состав на важных железнодорожных маршрутах. Установлено, что задержанные искали быстрый заработок через Telegram-каналы, но получили подозрения от украинских правоохранителей.

На Одесщине : Нейтрализована группировка, которая подожгла три релейных шкафа Укрзализныци и планировала схождение поезда. Для этого фигуранты собирались установить тормозной стопор на пути, который приобрели через интернет. Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников "на горячем", когда те готовились блокировать железнодорожные рельсы.

На Харьковщине : Задержан 17-летний житель Лозовского района, который уничтожил релейный шкаф железнодорожного сообщения и готовился к новому поджогу.

Всем задержанным выдвинуты подозрения по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения). Действия одесских злоумышленников также квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная организованной преступной группой в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской и Харьковской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве окружных прокуратур.

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