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Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, корректировавших вражеские атаки на защитников Донбасса.

Как раскрыла пресс-служба СБУ, фигуранты пытались разведать и передать агрессору координаты позиций украинских военных в Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.

По информации следствия, предателями оказались местные жители, которые были идейными сторонниками рашизма или надеялись на скорый заработок через телеграмм-каналы. Каждый из них действовал отдельно и выполнял задания разных русских кураторов.

Среди задержанных двое предателей из Лимана и Славянска, которые по указанию ФСБ шпионили по украинской артиллерии, контролирующей огнем штурмовые группы российских войск. В случае обнаружения целей, оккупанты планировали провести доразведку с помощью дронов, а затем атаковать управляемыми авиабомбами.

Еще один задержанный, житель Краматорска, корректировал воздушные удары россиян по военным госпиталям, где лечились раненые украинские бойцы. Сотрудники СБУ предотвратили вражеские атаки благодаря своевременному задержанию этого приспешника российской спецслужбы.

Один из задержанных работал на военную разведку окупантов, известной как ГРУ. Он устанавливал координаты мостов, которые используются для переправки бронетехники ВСУ на восточный фронт.

Следователи Службы безопасности уже сообщили задержанным о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения); ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей и им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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