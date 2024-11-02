Она подчеркнула, что для сохранения своих мужчин и страны необходимо принять решение о мобилизации женщин.

Принятие непопулярного решения о массовой и обязательной мобилизации женщин в Украине во время войны является необходимым шагом для сохранения суверенитета страны.

Такое мнение высказала ветеранка русско-украинской войны, глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская в эксклюзивном интервью для ТСН, где она призвала женщин отбросить иллюзии и подготовиться к обороне.

"Понимаю, что это непопулярное решение. Понимаю, что и я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно, и очень многие мои посесетры ушли. Уже многие из них погибли. Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило. Я не считаю, что жизнь мужчин стоит меньше, чем наша с тобой", – сказала волонтер.

Мария Берлинская, глава волонтерского проекта “Victory drones”, отметила, что украинские женщины имеют определенные привилегии, в частности, возможность выезжать из страны во время войны и не приобщаться к волонтерской помощи. Она подчеркнула, что для сохранения своих мужчин и страны необходимо принять решение о мобилизации женщин.

"Однако мы должны хранить своих мужчин, поэтому или мы мобилизуем женщин, или нам придется сдаться. Мы хотим жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах?.. Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" – это не только о триколоре, который может висеть над Киевом. Они будут заниматься массовыми убийствами", — заявила Берлинская.

Она призвала украинок отвергнуть иллюзии и подготовиться к обороне.

"Я не хочу, чтобы женщины воевали, не хочу, чтобы мужчины воевали, но единственный способ устоять - подготовить все общество к войне, включая мужчин и женщин", - добавила она.

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