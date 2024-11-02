Для выполнения задач врага он привлек 35-летнего безработного, которого якобы мог отмазать от призыва.

Служба безопасности Украины задержала на Буковине агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Черновицкой области были задержаны двое участников регионального центра движения "народовластие", которые занимались шпионажем по Сил обороны и пытались препятствовать мобилизации в западном регионе Украины.

По материалам дела, эти мужчины скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ и публично призвали военнообязанных уклоняться от призыва.

Оперативники СБУ установили, что 41-летний местный житель, ранее член запрещенной компартии Украины, попал под прицел ФСБ еще в 2015 году. После начала полномасштабной войны его завербовали и поручили сформировать агентурную сеть на Буковине.

Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность украинской власти и пытался создать альтернативные "органы местного самоуправления". Также, по указаниям кураторов, агент агитировал местных мужчин призывного возраста избегать призыва и шпионил по маршрутам движения ВСУ.

Для выполнения задач врага он привлек 35-летнего безработного, которого якобы мог отмазать от призыва.

Служба безопасности документировала преступные действия обоих фигурантов и задержала их. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с поличным.

На основе собранных доказательств следователи сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), а его сообщнику – по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Оба задержанных находятся под стражей.

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