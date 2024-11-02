За такие действия председателю поселкового совета грозит до 8 лет тюрьмы с возможностью лишения права занимать определенные должности.

В Харьковской области председателя поселкового совета будут судить за растрату бюджетных средств из-за злоупотребления служебным положением во время военного положения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Прокуратура инкриминирует мужчине растрату около 600 тысяч гривен.

Установлено, что с 2021 года председатель поселкового совета в Лозовском районе незаконно заключал соглашения с частным перевозчиком, выплачивая ему компенсации из местного бюджета за перевозку льготников. Эти выплаты должны покрывать убытки от льготных перевозок на междугородных маршрутах района.

Однако правовых оснований для заключения таких соглашений не было, поскольку срок действия договоров истек, а их пролонгация была незаконной. Таким образом, чиновник безосновательно заключил дополнительные договоры на компенсацию.

В течение трех лет он "передал" перевозчику из бюджета около 600 тысяч гривен. Дело о растрате бюджетных средств уже передано в суд.

Председателю поселкового совета в Харьковской области инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в больших размерах во время военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины). За такие действия председателю поселкового совета грозит до 8 лет лишения свободы с возможностью лишения права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся.

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал.

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва.