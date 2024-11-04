Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему, которые оформляли оставшиеся дома боевые выплаты для медицинской сестры.

Как сообщил ДБР, также подозрение высказано и самому военному.

Согласно сообщению ДБР, в июне 2022 полковник медицинской службы одного из подразделений Вооруженных Сил Украины прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена, которая не была военной, оставалась дома с ребенком.

Полковник договорился с командиром медицинской роты, и в июле 2023 года "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение. Однако женщина ни разу не появилась на месте дислокации подразделения, однако на основании фиктивных документов получала ежемесячно боевые выплаты. За 8 месяцев "службы" она незаконно получила около 1 миллиона гривен.

Военному, его жене и командиру медроты выдвинуто подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц во время военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Командир медицинской роты также предъявил подозрение в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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