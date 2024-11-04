В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается резкого роста вакансий или значительного увеличения увольнений.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Национального банка. Некоторые компании планируют изменять численность своих сотрудников, и эти прогнозы не оптимистичны: увольнений будет больше, чем новых наемов, во всех ключевых сферах.

Эксперты отмечают, что общая ситуация на рынке труда остается сложной. "Респонденты из всех опрошенных секторов ожидают сокращения персонала. В промышленности и строительстве прогнозируют ускорение темпов сокращения, в то время как в торговле и сфере услуг – замедление", – говорится в сообщении.

Среди предприятий сферы услуг:

78% планируют оставить текущее количество работников;

8% – будут нанимать новых;

14% – будут увольнять, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов расширить штат.

Среди промышленных предприятий:

81% будут оставлять количество работников неизменным;

7% – планируют новые найма;

12% – уволят работников, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто хочет расширить штат.

Среди торговых предприятий:

83% оставят количество работников на том же уровне;

6% – будут нанимать новых;

11% – уволят, что почти вдвое больше, чем тех, кто готов к расширению.

Среди предприятий сферы строительства:

74% планируют сохранить текущее количество работников;

11% – будут нанимать новых;

15% – уволят, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов расширять штат.

В то же время в Украине есть возможности заработка без высшего образования, в частности, в рабочих профессиях. Некоторые работодатели готовы платить представителям определенных специальностей около 50 тысяч гривен.

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