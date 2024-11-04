В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается резкого роста вакансий или значительного увеличения увольнений.
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Национального банка. Некоторые компании планируют изменять численность своих сотрудников, и эти прогнозы не оптимистичны: увольнений будет больше, чем новых наемов, во всех ключевых сферах.
Эксперты отмечают, что общая ситуация на рынке труда остается сложной. "Респонденты из всех опрошенных секторов ожидают сокращения персонала. В промышленности и строительстве прогнозируют ускорение темпов сокращения, в то время как в торговле и сфере услуг – замедление", – говорится в сообщении.
Среди предприятий сферы услуг:
- 78% планируют оставить текущее количество работников;
- 8% – будут нанимать новых;
- 14% – будут увольнять, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов расширить штат.
Среди промышленных предприятий:
- 81% будут оставлять количество работников неизменным;
- 7% – планируют новые найма;
- 12% – уволят работников, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто хочет расширить штат.
Среди торговых предприятий:
- 83% оставят количество работников на том же уровне;
- 6% – будут нанимать новых;
- 11% – уволят, что почти вдвое больше, чем тех, кто готов к расширению.
Среди предприятий сферы строительства:
- 74% планируют сохранить текущее количество работников;
- 11% – будут нанимать новых;
- 15% – уволят, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов расширять штат.
В то же время в Украине есть возможности заработка без высшего образования, в частности, в рабочих профессиях. Некоторые работодатели готовы платить представителям определенных специальностей около 50 тысяч гривен.
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