В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается резкого роста вакансий или значительного увеличения увольнений.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Национального банка. Некоторые компании планируют изменять численность своих сотрудников, и эти прогнозы не оптимистичны: увольнений будет больше, чем новых наемов, во всех ключевых сферах.

работа, зарплата. налоги. коммуналка

Эксперты отмечают, что общая ситуация на рынке труда остается сложной. "Респонденты из всех опрошенных секторов ожидают сокращения персонала. В промышленности и строительстве прогнозируют ускорение темпов сокращения, в то время как в торговле и сфере услуг – замедление", – говорится в сообщении.

Среди предприятий сферы услуг:

  • 78% планируют оставить текущее количество работников;
  • 8% – будут нанимать новых;
  • 14% – будут увольнять, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов расширить штат.

Среди промышленных предприятий:

  • 81% будут оставлять количество работников неизменным;
  • 7% – планируют новые найма;
  • 12% – уволят работников, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто хочет расширить штат.

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Среди торговых предприятий:

  • 83% оставят количество работников на том же уровне;
  • 6% – будут нанимать новых;
  • 11% – уволят, что почти вдвое больше, чем тех, кто готов к расширению.

Среди предприятий сферы строительства:

  • 74% планируют сохранить текущее количество работников;
  • 11% – будут нанимать новых;
  • 15% – уволят, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов расширять штат.

В то же время в Украине есть возможности заработка без высшего образования, в частности, в рабочих профессиях. Некоторые работодатели готовы платить представителям определенных специальностей около 50 тысяч гривен.

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