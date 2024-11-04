Уже в 2025 году заработная плата некоторых украинцев могут снизиться из-за уже утвердившегося повышения военного сбора.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Голос" Галина Васильченко.

Она напомнила, что Верховная Рада приняла закон, в частности увеличивающий военный сбор с 1,5% до 5%. По ее мнению, это окажет негативное влияние на реальные доходы украинцев, особенно тех, кто получает "белые" зарплаты, ведь их чистый доход уменьшится.

"Зарплаты в большинстве наоборот снизятся. Это свыше 3,5% больше придется со своих заработных плат платить в государственный бюджет. Соответственно, будут платить все наемные работники, все официально работающие государственные служащие получают официальные заработные платы", — отметила Васильченко.

Следовательно, после подписания нового налогового закона президентом Владимиром Зеленским чистый доход работников снизится.

Чиновница также объяснила особенности формирования Государственного бюджета на 2025 год. Она подчеркнула, что курс гривны по отношению к доллару, заложенный в проекте на уровне 45 грн/долл., не следует воспринимать буквально. По ее словам, Национальный банк и Министерство финансов обычно учитывают более высокую инфляцию для страхования бюджета, чем та, которая может быть зафиксирована в конце года.

"Закладывают его немного с запасом, и в прошлом году хочу напомнить, аналогичная была ситуация. Поэтому будем надеяться, что все-таки гривня не будет существенно девальвировать", — сказала она.

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