НБУ в своем письме сообщил, что предприятия могут использовать схему с целью уклонения от уплаты налогов.

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил рекомендации банкам и небанковским финансовым учреждениям относительно механизмов, связанных с так называемым "дроблением бизнеса".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в своем письме регулятор отметил, что предприятия могут использовать данную схему для уклонения от налогов. Суть этой схемы заключается в искусственном распределении бизнес-деятельности юридического лица через другие хозяйствующие субъекты, в частности, привлекая физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Такие схемы имеют определенные признаки, которые могут свидетельствовать о связях между юридическими лицами и ФЛП, примеры которых приведены в письме НБУ.

В случае выявления связей между клиентами, принадлежащими к одной группе, и наличия оснований полагать, что их деятельность связана с уклонением от уплаты налогов, финансовые учреждения обязаны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях. Также они должны принять решение о продлении деловых отношений с такими субъектами.

"Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут улучшить свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, повысив эффективность управления рисками", - говорится в сообщении.

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