Служба безопасности Украины задержала корректировщика вражеского огня, который предоставлял координаты для российских атак дронами типа «Шахед».

Как сообщили в СБУ, в результате этой атаки 22 октября погибли трое гражданских жителей Сум, в том числе девочка, ученица 9-го класса.

Задержанным оказался 23-летний местный житель, корректировавший огонь врага по своему региону. Расследование установило, что именно по его координатам русские дроны атаковали гражданские объекты в городе.

Агент, работавший на российское ГРУ, собирал разведданные, передвигаясь на собственном автомобиле по территории Сум и близлежащих районах. Он фиксировал геолокации и «нужные» объекты, после чего общался с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере, посылая видео с координатами и подробным описанием целей.

Контрразведка СБУ задержала злоумышленника «с поличным», когда он выполнял задачи вблизи военных объектов. Установлено, что он был завербован российскими спецслужбами осенью, когда активно писал в российских телеграммах-каналах о планах захвата Сумщины.

Во время обысков у него изъяли телефон и ноутбук с поличным коммуникации с оккупантами. Следствие сообщило задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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