Вечером, 3 ноября, в Харькове были слышны взрывы, известно, что враг нанес очередной удар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Один из прилитов произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации без пострадавших, выбиты стекла. На месте работали соответствующие службы.

Вечером оккупанты авиабомбами обстреляли Шевченковский район Харькова и Дергачевскую территориальную общину Харьковской области. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Первую атаку россияне совершили примерно в девять вечера . Кабы попали в лесополосу на Алексеевке и на территории Малоданиловской общины.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что россияне около 20:50 нанесли удар по пгт. Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела поврежден жилой многоэтажный дом.

О 14 пострадавших в результате авиаудара сообщили в полиции Харьковщины Среди раненых — четверо полицейских, говорится в сообщении полиции.

Около 22:30 вражеский КАБ попал в землю вблизи кладбища на территории Дергачевской общины Харьковской области. Повреждены дома, информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, враг попал по Харькову и пригородам авиабомбами ФАБ-250 из УМПК.

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