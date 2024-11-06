Украинский шеф-повар рассказал о своей отсрочке, а также поделился мыслями о готовности служить.

Известный украинский шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский высказался о возможности службы на фронте.

45-летний повар отметил в интервью журналистке Алине Доротюк, которая прошла медицинскую комиссию и получила статус годного к военной службе, однако имеет отсрочку.

Судья шоу "МастерШеф" отметил, что сейчас у него есть отсрочка от мобилизации, ведь он учится в аспирантуре еще с 2022 года до начала полномасштабной войны.

"Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии. Именно то, чем я занимался до войны и в начале войны. Я понимаю, что должен быть здесь максимально эффективным. Моя военная специальность - повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам для себя на этот вопрос отвечаю каждый день и каждый вечер", - сказал ресторатор в интервью журналистке Алине Доротюк.

Однако судья шоу "МастерШеф" Ярославский подчеркнул, что не исключает возможности попасть на фронт. Он уже прошел ВЛК.

"Когда уже придет время, что все мы будем воевать – да, буду идти. Я не боюсь. Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все скоро будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться. Придет мой время - пойдем. Но пока здесь нужно делать больше здесь", - высказался откровенно судья шоу "МастерШеф".

Последние новости Украины:

Судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.