Актер и телеведущий Василий Бендас, которого ни с кем не перепутаешь благодаря нестандартной внешности (у мужчины рост 149 см), в последние годы немного выпал из публичного пространства.

Василий Бендас - украинский актер театра и кино, известный своей ролью Васи в юмористической передаче 90-х "Шоу долгоносиков", где снимался вместе с Виктором Андриенко.

Хотя его невысокий рост часто воспринимается как юношеский вид, в феврале актеру исполнится 49 лет. Рассказываем и показываем, как выглядит Василий сейчас и где он живет во время войны.

Василий Бендас родился в селе Старые Кривотулы Ивано-Франковской области. Он окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого и начинал свою карьеру в столичном театре "Юного зрителя", а затем работал на телевидении.

Благодаря своему уникальному облику, Василий создал много ярких образов на экране. Кроме "Шоу долгоносиков", он также появлялся в телесериалах, таких как "Марабу", "Ноты и банкноты", "Полное мамаду", "Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Веселый дом", "Веселые басни" и "Веселые улыбки".

В его карьере также находились проекты, где он выступал в роли телеведущего, в частности в "Лото Забаве", "С раннего утра", "Хит Фабрике" и "Безумных стрекозах".

Василий Бендас знает, что его называют "малейшим" актером, но это его совсем не оскорбляет. Он никогда не комплексовал из-за своего роста, а наоборот, считает его своей "фишкой". В Википедии указано, что рост Василия составляет 1,49 см, однако сам актер утверждает, что на самом деле он выше – 1,62 см.

На сцене Василий постоянно работает в тандеме с актером и режиссером Виктором Андриенко. Они познакомились во время "Шоу долгоносиков" и с тех пор поддерживают близкие отношения.

"Он - невероятно интересный человек. Но не каждому удается найти к нему подход. Мы настолько сдружились, что понимаем друг друга буквально с полуслова. Мы много путешествовали вместе, поэтому я знаю даже, какая подушка ему подходит в отеле и что он любит есть, - делится Василий о своем главном партнере.

Также Бендас поддерживает дружеские отношения с актрисой Адой Роговцевой, с которой они работали в одном театре, когда он учился на втором курсе.

Василий Бендас обычно олицетворяет на сцене комедийных персонажей. Однако в его творческой карьере есть одна "серьезная" роль - на втором курсе он сыграл Гитлера. Больше ему не хотелось браться за такие роли, ведь он считает, что не стоит лезть в то, что не его призвание.

В 2021 году актер сыграл в детском приключенческом фильме "Легенды Чарівнолісся", сюжет которого основывается на историко-народных сказках и мифах украинского фольклора. В этой картине, снятой Виктором Андриенко, Бендас сыграл роль мольфара Базика.

В последние годы Василий живет в родном селе со своей 85-летней мамой. После смерти отца он решил не оставлять ее одинокой. Актер активно занимается хозяйством, любит рыбачить и собирать грибы. К нему в гости часто наведывается известный спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк.

Во время Великой войны Василий зарабатывает, проводя свадьбу и совместные мероприятия вместе с Виктором Андриенко.

Полномасштабное вторжение застало Василия Бендаса на его родной Ивано-Франковщине. Как он признавался, первым шагом было собрать тревожный чемоданчик.

"Планы, куда, что - не знал, - признавался он. - Я не понимал, что это такое, чего в такое время должна случиться такая неприятность. Какое отношение имеет война сейчас в это время. 21 век, возраст компьютеризации, технологии, куча болезней, что надо на то деньги выделять, а тут на тебе - война.

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