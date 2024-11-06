Уход и забота об орхидеях просты, но иногда их удобрение может быть сложным, узнайте, чем подкармливать орхидею в домашних условиях.

Количество удобрения для орхидей, которое следует добавлять, и выбор лучшей подкормки для орхидей для вашего растения может занять время, особенно если вы новичок.

Когда подкармливать орхидеи?

Знание того, когда удобрять орхидею, имеет решающее значение. Большинству растений требуется удобрение каждую неделю, но это может отличаться, если смесь удобрений более разбавлена, чем обычно.

Большинству цветущих орхидей требуются удобрения в период активного цветения, но для орхидей это не так.

Вашему растению требуется подкормка для орхидей, когда наступает период вегетативного роста, который происходит прямо перед распусканием цветков.

Вы можете прекратить давать подкормку для орхидей, когда растение начинает цвести. Процесс подкормки можно продолжить снова, когда начнется следующий активный цикл.

Чем подкармливать орхидею в домашних условиях?

Вот шаги, которые вам необходимо выполнить, чтобы правильно подкормить ваше растение для орхидеи:

1. Всегда используйте качественное удобрение для орхидей и воду.

2. Не перекармливайте орхидеи.

3. Удобряйте орхидею только в период вегетации.

Лучше всего использовать сбалансированное удобрение для орхидей, например 20-20-20 в форме порошка, чтобы обеспечить все основные питательные вещества, необходимые цветущим растениям.

Эти числа — числа NPK — представляют азот, фосфор и калий. N (азот) способствует интенсивному росту и темно-зеленому цвету. P (фосфор) способствует развитию корней и цветению. K (калий) отвечает за общую выносливость и устойчивость к болезням.

Источник: libanswers.

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