Разоблачение преступной деятельности стало возможным благодаря совместным усилиям следователей Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и прокуратуры.

В Черниговской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая организовала торговлю автомобилями, ввезенными в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Следователи выдвинули подозрения трем черниговцам, которые занимались продажей ввозимых из-за рубежа автомобилей в упрощенном порядке как гуманитарная помощь. Организатор этой преступной схемы уже задержан. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение преступной деятельности стало возможным благодаря совместным усилиям следователей Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и прокуратуры. Полицейские задокументировали противоправные действия группы лиц, продолжавшихся в течение 2023-2024 годов.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники наладили систему систематического ввоза автомобилей в Украину как гуманитарную помощь, а затем реализовывали эти транспортные средства для личного обогащения. Следователи обратились в прокуратуру для принятия решений по дальнейшим действиям.

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