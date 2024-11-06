Прежде чем узнать, как включить 5G на телефоне - проверьте, есть ли покрытие 5G там, где вы находитесь.

Хотя 5G развернут по всему миру, существуют огромные пробелы, которые делают его ненадежным во многих областях.

Как включить 5G на телефоне:

Если у вас есть телефон с поддержкой 5G и вы недавно подключились к сети 5G, то перемещение даже на несколько метров может отбросить вас к более старому стандарту, такому как LTE/4G.

Независимо от того, есть ли у пользователя телефон Android или iPhone, ему может сначала потребоваться активировать 5G, если ранее он был на плане 4G.

Чтобы включить 5G на телефоне, на iPhone откройте «Настройки» и нажмите « Сотовая связь » или « Мобильные данные ». Нажмите « Параметры сотовых данных » или « Параметры мобильных данных».

Нажмите « Голос и данные » и выберите « 5G Auto » или « 5G On ». Первый вариант использует данные 5G только при необходимости для улучшения срока службы батареи, в то время как последний всегда подключается к 5G, когда он доступен, и может повлиять на срок службы батареи.

Чтобы включить 5G на телефоне на Android - настройки могут отличаться в зависимости от модели телефона.

Самый простой способ найти опцию включения 5G — открыть «Настройки» и ввести « Предпочтительный тип сети » или « Режим сети » в строке поиска. Убедитесь, что выбрана соответствующая SIM-карта, если используется две SIM-карты, и выберите « 5G ».

Как исправить, если сеть 5G не отображается. Выполните следующие действия, чтобы сначала попробовать некоторые из более простых решений:

Включите режим полета , подождите несколько секунд, а затем снова выключите его. Он временно прервет ваше соединение с вышкой сотовой связи, а затем заставит его повторить попытку.

Перезагрузите телефон, и посмотрите, включился ли 5G на телефоне.

Источник: screenrant.

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