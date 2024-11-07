После начала полномасштабной войны правительство предоставило возможность добровольно делать взносы или не делать их – теперь деньги придется вносить снова.

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрена отмена добровольной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения.

Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте Верховной Рады. Это означает, что со следующего года предприниматели снова будут вынуждены регулярно платить ЕСВ в Пенсионный фонд.

После начала полномасштабной войны правительство предоставило предпринимателям возможность добровольно вносить вклады в социальное страхование. Это право действовало во время военного положения и еще 12 месяцев после его завершения, позволяя ФЛП временно не платить ЕСВ. Однако отсутствие платежей означало приостановку начисления рабочего стажа.

Согласно новому законопроекту, с 1 января 2025 года эта льгота будет отменена. Физические лица-предприниматели по упрощенной системе, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерских хозяйств, будут обязаны вновь платить ЕСВ.

Кроме того, на Украине планируется увеличить максимальную величину базы начисления ЕСВ. Если сейчас она составляет 15 минимальных зарплат (120 000 грн), то с 2025 года ее увеличат до 20 минимальных зарплат, что будет равно 160 000 грн.

Важно, что 31 октября 2024 законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении. Поскольку изменений в эту часть законопроекта не предусматривается, ФЛП будут обязаны вносить регулярные взносы на Пенсионное обеспечение.

Сумма ЕСВ исчисляется от минимальной заработной платы, которая в 2025 году будет оставаться на уровне 8000 грн. Доля ЕСВ составляет 22%, следовательно, месячный платеж для предпринимателя составит 1760 грн. Это же платят работодатели за своих наемных работников в 2024 году.

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